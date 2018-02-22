Merkel: Esad rejiminin katliamını durdurmalıyız

Almanya Başbakanı Merkel, Brüksel'de yarın düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Zirvesi öncesinde Federal Meclis’te yaptığı konuşmada, iç savaşın devam ettiği Suriye’nin, Berlin'den uçakla sadece birkaç saat uzaklıkta olduğunu belirtti.

"KINANMASI GEREKEN KATLİAMDIR"

Doğu Guta’daki katliamlara işaret eden Merkel, "Şu an gördüğümüz şeyler, Suriye’de gördüğümüz korkunç olaylar, bir rejimin teröristlere karşı değil, kendi halkına karşı savaşı, çocukların öldürülmesi, hastanelerin yok edilmesi, bunların hepsi, kınanması gereken katliamdır." dedi.

Avrupa ülkelerinden daha fazla çaba isteyen Merkel, "Bu, katliamı sonlandırmak için daha büyük rol oynamaya çalışmak için bir çağrıdır. Biz Avrupalıların bunun için çaba sarf etmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu

"GÜCÜMÜZÜN YETTİĞİ HER ŞEYİ YAPMALIYIZ"

Söz konusu çağrının Suriye'de Esad rejiminin müttefikleri Rusya ve İran içinde geçerli olduğunu belirten Merkel, "Bu katliamın bir son bulması için gücümüzün yettiği her şeyi yapmalıyız." ifadesini kullandı.

Suriye’nin AB Zirvesi’nde önemli bir gündem maddesi olacağını ifade eden Merkel, kimsenin kendi yurdunu kolayca terk etmeyeceğini, insanların ülkesinden ayrılmasına yol açan sebeplere karşı mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.