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Merkel, Euro'nun durumundan rahatsız

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Euro Bölgesi`nde elbette Euro'nun değeri konusunda bir sorunumuz var" dedi.

20.02.2017 - 09:26
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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Euro'nun değerinin Almanya için çok düşük olduğunu, ancak Berlin'in bu problemi düzeltme gücü olmadığını çünkü para politikasının bağımsız Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından belirlendiğini söyledi.

ALMAN MARK'I OLSAYDI..

Merkel, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşmesinde yaptığı değerlendirmede, "Euro Bölgesi'nde elbette euronun değeri konusunda bir problemimiz var. Ancak ECB politikası Almanya tarafından yönlendirilmiyor. Eğer hala Alman Mark'ı kullanıyor olsaydık, elbetteki şu anda değeri Euro'dan farklı olurdu. Ancak Almanya Başbakanı olarak benim etkim olmayan bağımsız bir para politikası var" diye konuştu.

Merkel, Euro'nun durumundan rahatsız

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