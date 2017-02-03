taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.628
USD
3,7358
EURO
4,0140
ALTIN
145,60
PETR
56,7100

Merkel HDP'lileri bilgi notlarından tanıdı

Demirtaş ve Yüksekdağ ile görüşemeyen Merkel'in önünde HDP'de kim kimdir notları vardı.

03.02.2017 - 16:56
  1. Haberler
  2. Gündem
Merkel HDP'lileri bilgi notlarından tanıdı

Ankara'da çeşitli ziyaretlerde bulunan Almanya Şansölyesi Angela Merkel CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken ile görüştü.

Liderlere görüşeceği kişiler hakkında bilgi notu verilir. Merkel daha önce görüştüğü Kılıçdaroğlu'yla görüşmesi sırasında bilgi notuna ihtiyaç duymadı.

Merkel HDP'lileri bilgi notlarından tanıdı

HDP'DE KİM KİMDİR

Fakat Merkel HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile değil diğer partililerle görüştü.

Tanımadığı partililerle görüşünce HDP'liler hakkında hazırlanan bilgi notlarını okudu. Bilgi notları fotoğraf karesine böyle yansıdı.

Merkel HDP'lileri bilgi notlarından tanıdı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakanlar Kurulu'ndan ÖTV ve KDV kararları

Bakanlar Kurulu'ndan ÖTV ve KDV kararları

759
Güneydoğu'ya elektriği ısınmada kullanmayın uyarısı

Güneydoğu'ya elektriği ısınmada kullanmayın uyarısı

328
Arda Turan'a 404 milyon liralık teklif

Arda Turan'a 404 milyon liralık teklif

26
ABD Rakka'da YPG'den vazgeçiyor

ABD Rakka'da YPG'den vazgeçiyor

48
Şans oyunları talihlilerine FETÖ incelemesi

Şans oyunları talihlilerine FETÖ incelemesi

174
Alman basınında Erdoğan-Merkel görüşmesi

Alman basınında Erdoğan-Merkel görüşmesi

130
Başbakan Yıldırım'dan Çipras'a mektup

Başbakan Yıldırım'dan Çipras'a mektup

76
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM