Merkel için geri sayım başladı: CSU rest çekti

Almanya'daki sığınmacı çatlağı hızla hükümet krizine dönüşüyor. Hükümetteki kardeş Hristiyan Demokrat partiler arasında yaşanan çatışma kavga neticesinde hükümet ile ortaklar arasındaki kriz giderek büyüyor. CSU lideri ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer, ''Ben bu kadınla artık çalışamam'' diye söz ettiği Başbakan Angela Merkel'e rest çekti, sığınmacıların Almanya sınırından geri çevrilmesi için iki hafta süre tanıdı.

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) hükümetindeki sığınmacı anlaşmazlığında Başbakan ve CDU lideri Angela Merkel üzerindeki baskı artıyor.

Federal hükümetin küçük ortağı olan ve Bavyera eyaletini yöneten CSU, bugün sığınmacı politikasını görüşmek üzere toplandı. Parti yönetimi, lideri Horst Seehofer'in başka bir Avrupa Birliği (AB) ülkesinde kayıtlı olan, sınırdışı edildikten sonra geri dönen ve belgesi olmayan sığınmacıların Almanya tarafından reddedilmesi talebine oybirliğiyle tam destek verdi.

HÜKÜMET DÜŞEBİLİR

Mülteciler konusunda kararsız adımlar atan Angela Merkel, İçişleri Bakanı Horst'un restine karşı henüz bir karşılık vermedi, ancak Başbakan için süre işlemeye başladı. Horst Merkel'e iki haftalık süre tanırken, bu sürecin ardından istifa ve hükümetin düşmesi sinyalleri de beraberinde geldi.

MERKEL RESTİ GÖRDÜ

Nitekim CSU'ya koşut CDU'nun düzenlediği toplantının ardından basın mensuplarının karşısına çıkan Merkel, Seehofer'in iki haftalık mühletini kabul ettiğini duyurdu.

''CDU, İçişleri Bakanı'nın göç ve entegrasyonla ilgili masterplan geliştirme planını destekliyor'' diyen şansölye ''Avrupalı komşularımızla birlikte çözüm bulmak çıkarımızadır'' vurgusu yaptı.