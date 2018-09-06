Merkel: İdlib'de insani felaketten kaçınmalıyız

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye rejiminin İdlib'e yönelik olası bir askeri harekatı nedeniyle, uluslararası alandaki diplomatik girişimlerini sürdürüyor.

Merkel bugün yaptığı açıklamada, "İdlib'de insani bir felaketten mutlaka kaçınmalıyız." dedi.

"DÜNYA ÇOK ÖFKELENECEK"

ABD Başkanı Trump da Suriye hükümetinin Rusya ve İran'ın desteğiyle muhaliflerin elindeki son bölge olan İdlib'e başlatması beklenen operasyonla ilgili bir soruya verdiği yanıtta "Dünyanın gözü orada. Bir katliam olamaz. Eğer katliam olursa dünya çok çok öfkelenecek. ABD de çok öfkelenecek." dedi.

ABD TAKİPTE

Trump, "Bunun olmasına izin vermeyecek misiniz?" sorusuna da "Bunu çok yakından takip ediyorum" yanıtı vermişti.