Merkel ile Erdoğan arasında geçen Suriye konuşması

Suriye'de 8 yıldır devam eden iç savaşı, terör örgütlerini kullanarak menfaatleri doğrultusunda sürdüren Amerika, Suriye için düzenlenecek zirveye Türkiye'yi davet etmedi.

Suriye'yi sınırı olmayan ülkelerin davet edildiği zirveye Türkiye'nin davet edilmemesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretinde gündeme geldi.

Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile arasında geçen konuşmayı anlattı.

SMALLER GRUP

Erdoğan, Amerika'nın "small grup" adını çıkardığını ifade ederek "Ben de Sayın Merkel'e bizimki de 'smaller' olur dedim" ifadelerini kullandı.

- Dörtlü zirve ekimde gerçekleştirilecek. Bu toplantıdan beklentiniz nedir?

"İdlib başta olmak üzere Suriye’yi konuşacağız. Amacımız daha olumlu istikamette daha iyi yere taşımak. Şimdi bir small grup diye bir şey çıkardılar. ABD, Mısır, Suudi Arabistan, İngiltere, Ürdün, Almanya, Fransa toplam yedi ülke var. Yedi ülke ile toplantıyı yapacaklar. Bu toplantılara Türkiye’yi çağırmıyorlar. Hatta hatta Suriye’yi çağırmıyorlar. Suriye hakkında toplantı yapıyorlar, Suriye bu toplantıda yok. O da Trump’ın düzenlemiş olduğu toplantı. Ben de Sayın Merkel’e bizimki de ‘smaller’ olur dedim."





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