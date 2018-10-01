taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.05095
Euro
7.02105
Altın
1189.338
Borsa
99956.9
Gram Altın
230.769

Merkel ile Erdoğan arasında geçen Suriye konuşması

Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açıldı. Erdoğan ile Merkel, Suriye konusunda da mutabık.

Haber Merkezi | 01.10.2018 - 08:07..
  1. Haberler
  2. Gündem
Merkel ile Erdoğan arasında geçen Suriye konuşması

Suriye'de 8 yıldır devam eden iç savaşı, terör örgütlerini kullanarak menfaatleri doğrultusunda sürdüren Amerika, Suriye için düzenlenecek zirveye Türkiye'yi davet etmedi.

Suriye'yi sınırı olmayan ülkelerin davet edildiği zirveye Türkiye'nin davet edilmemesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretinde gündeme geldi.

Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile arasında geçen konuşmayı anlattı.

SMALLER GRUP

Erdoğan, Amerika'nın "small grup" adını çıkardığını ifade ederek "Ben de Sayın Merkel'e bizimki de 'smaller' olur dedim" ifadelerini kullandı.

Merkel ile Erdoğan arasında geçen Suriye konuşması

- Dörtlü zirve ekimde gerçekleştirilecek. Bu toplantıdan beklentiniz nedir?

"İdlib başta olmak üzere Suriye’yi konuşacağız. Amacımız daha olumlu istikamette daha iyi yere taşımak. Şimdi bir small grup diye bir şey çıkardılar. ABD, Mısır, Suudi Arabistan, İngiltere, Ürdün, Almanya, Fransa toplam yedi ülke var. Yedi ülke ile toplantıyı yapacaklar. Bu toplantılara Türkiye’yi çağırmıyorlar. Hatta hatta Suriye’yi çağırmıyorlar. Suriye hakkında toplantı yapıyorlar, Suriye bu toplantıda yok. O da Trump’ın düzenlemiş olduğu toplantı. Ben de Sayın Merkel’e bizimki de ‘smaller’ olur dedim."

Merkel ile Erdoğan arasında geçen Suriye konuşması


BAŞKAN ERDOĞAN'IN TÜM AÇIKLAMALARI İÇİN TIKLAYIN


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sağanak yağışlar ve sert rüzgarlar için uyarı

Sağanak yağışlar ve sert rüzgarlar için uyarı

8
Geri manevra yaparken kızını görmeyerek ezdi

Geri manevra yaparken kızını görmeyerek ezdi

35
Alman medyası Erdoğan'ın ziyaretini değerlendirdi

Alman medyası Erdoğan'ın ziyaretini değerlendirdi

14
Serenay Sarıkaya: Kerem'den çok şey öğrendim

Serenay Sarıkaya: Kerem'den çok şey öğrendim

11
Donald Trump, Erdoğan'dan FETÖ'cülerin isimlerini istedi

Donald Trump, Erdoğan'dan FETÖ'cülerin isimlerini istedi

17
ASELPOD hedefleme sistemi

ASELPOD hedefleme sistemi

2
Hande Yener: Estetik doktorumuz aynıdır

Hande Yener: Estetik doktorumuz aynıdır

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM