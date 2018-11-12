Merkel: Irkçılık sorunu beni endişelendiriyor

Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde düzenlenen Paris Barış Forumu düzenlendi.

Barış için uluslararası iş birliğinin önemli olduğuna işaret eden Almanya Başbakanı Angela Merkel, 'ırkçılık sorunu'nun kendisini endişelendirdiğini dile getirdi.

Macron'da yaşadıkları dünyada birçok krizle karşılaştıklarını belirterek, bu yüzden Barış Forumu'nu düzenlemek istediklerini söyledi.

Foruma katılan herkese teşekkür eden Macron, forumun amacının barış adına somut adımlar atmak ve projeler üretmek olduğunu kaydetti.

Merkel, dünyada bir milyar çocuğun çağdaş sorunların kurbanı olduğunu vurguladı.

"SURİYE SORUNUNA ÇÖZÜM BULMALIYIZ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Macron ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da düzenledikleri zirvede Suriye sorununa ilişkin çözüm bulmaya çalıştıklarını anımsatan Merkel, bu konuda siyasi bir çözüm gerektiğini belirtti.

Bu felaketin durdurulması için dünyanın harekete geçmesi gerektiğini ifade eden Merkel, dünyada bugün yaşanan sorunları ve tehditleri dayanışma içerisinde çözebileceklerini söyledi.