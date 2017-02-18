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Merkel 'islamist terör' ifadesini bir kez daha kullandı

Almanya Başbakanı Merkel, Münih Güvenlik Konferansı'nda katılımcılara hitap etti.

18.02.2017 - 16:00
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MERKEL

Mevcut farklılıklara rağmen Rusya'nın AB'nin komşusu olduğunu ve terörle mücadelede ortak çıkarlara sahip olduğunu söyleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel, Moskova ile ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

BİR KEZ DAHA 'İSLAMİST TERÖR' DEDİ

"Rusya, AB'nin sınır komşusu ve mevcut farklılıklara rağmen, Moskova ile iyi ilişkiler geliştirme çağrısı yapmaya devam edeceğim" diyen Merkel, Türkiye'deki ziyareti sırasında tepkiyle karşılanan 'İslamist terör' ifadesini bir kez daha kullandı:

"RUSYA'YLA İSLAMİST TERÖRE KARŞI ORTAK MÜCADELE YÜRÜTMEKTEN DAHA İYİ BİR ŞEY OLAMAZ"

Merkel, "Rusya ile İslamist teröre karşı ortak mücadele yürütmek, Rusya ile normal ilişkilere sahip olmak ve Lizbon'dan Vladivostok'a uzanacak bir serbest ticaret bölgesi üzerinde çalışmaktan daha iyi bir şey olamaz" diye vurguladı.

ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ: BUNU KABUL EDEMEM

Diğer yandan, Merkel'in Türkiye ziyaretinde "İslamist terör" ifadesini kullanmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müslüman bir Cumhurbaşkanı olarak bunu kabul edemem" diye tepki göstermişti.

Erdoğan'dan Merkel'in İslamist terör sözüne tepki haberiMerkel 'islamist terör' ifadesini bir kez daha kullandı
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