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Merkel İsrail karşıtı mültecileri sınır dışı edecek

Merkel, göçmen karşıtı yeni bir yasa çıkarmaya hazırlanıyor. 'Anti-semitist göçmenlerin' sınır dışı edilmesine olanak sağlayacak bir mevzuat tasarısının üzerinde çalışıldığı açıklandı.

Haber Merkezi | 06.01.2018 - 16:53..
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Merkel İsrail karşıtı mültecileri sınır dışı edecek

Politico'dan Laurens Cerulus'un aktardığına göre, Başbakan Angela Merkel'in liderlik ettiği Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ittifakı, Almanya'da anti-semitizmin her türlüsünü sınır dışı edilme gerekçesi haline getirecek bir mevzuat tasarısı üzerinde çalışıyor.

Semitizm konusunu yalnızca Yahudilik ile sınırlandırmayacak olan yeni yasa, İsrail'i devlet olarak tanımayan bir mülteciyi sınır dışı etme hakkını getirecek.

İSRAİL KARŞITLARI SINIR DIŞI EDİLECEK

'Yahudilerin yaşam biçiminin mutlak kabulü' entegrasyonun temel ölçütlerinden biri olarak kabul edilecek olan yasa, "Almanya'daki Yahudi yaşam biçimini, ya da İsrail devletinin varlığını tanımayanlar" Almanya'da yaşama hakkına sahip olamayacak.

Konuyla ilgili olarak konuşan CDU ve CSU ittiffakının başkan vekili Stephan Harbarth "Arap ve Afrika kökenli göçmenlerin anti semistliğine kararlıklıkla karşı çıkacağız" ifadesini kullandı.

Merkel İsrail karşıtı mültecileri sınır dışı edecek

YAHUDİ SOYKIRIMI GÜNÜNDE GÖRÜŞÜLECEK

​Tasarının Yahudi soykırımının yıldönümü olan 27 Ocak tarihinde meclise sunulacağı belirtildi.

Almanya'da düzenlenen bir eylemde İsrail bayrağı yakılması tartışma konusu olmuştu. Alman kamuoyunun bir bölümü duruma tepki göstermişti. Önergenin yaşanan bayrak krizinin üzerine gelmesi dikkat çekti.

Merkel İsrail karşıtı mültecileri sınır dışı edecek

Merkel İsrail karşıtı mültecileri sınır dışı edecek

Merkel İsrail karşıtı mültecileri sınır dışı edecek

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