Merkel İstihbarat Başkanı'nı kovdu

Şansölye Angela Merkel, hükümet ortakları SPD Genel Başkanı Andrea Nahles ve CSU Genel Başkanı Horst Seehofer ile görüştü. Aşırı sağcılara karşı iyi mücadele edilemediği gerekçesiyle Maassen görevinden kovuldu.
"AŞIRI SAĞCILARA KARŞI YETERSİZ KALDI"
Maassen'in, ülkede aşırı sağla mücadelede yetersiz kalmakla suçlandığı için görevinden alındığı belirtildi.
Açıklamada, İçişleri Bakanı Seehofer’in, Maassen’in iç güvenlik alanındaki bilgisine değer verdiği kaydedildi.
Maassen’in Bakanlık'taki yeni görevinde Anayasayı Koruma Teşkilatı ile ilgilenmeyeceği vurgulanan açıklamada, konuyla ilgili ayrıntıların yarın Seehofer tarafından açıklanacağı bilgisi paylaşıldı.