Merkel: Katar için İran ve Türkiye birlikte çalışmalı

DW Türkçe’nin aktardığına göre, Meksika’ya yaptığı resmi ziyaret sırasında Katar konusuna değinen Almanya Başbakanı Angela Merkel, bölgedeki tüm aktörlerin katkısı olmadan bu “çok tedirgin edici” durumun açıklığa kavuşturulmasının imkansız olduğunu belirtti.

"TÜRKİYE VE İRAN BİRLİKTE ÇALIŞMALI"

Krizin çözümü için Körfez İşbirliği Konseyi üyelerinin birlikte çaba sarf etmesinin hayati önem taşıdığını kaydeden Merkel, “Suriye’de, Libya’da veya Irak’ta gördüğümüz gibi, belli aktörler görüşmelerin dışında kaldığı takdirde krizlerin siyasi çözümüne ulaşması mümkün olmuyor. Bu Katar’ı da, Türkiye’yi de, İran’ı da kapsıyor” şeklinde konuştu.

Almanya’nın arabulucu rolü üstlenmeyi planlamadığını belirten Merkel, “Ancak çıkarlarımız açısından, bölgedeki dengelerin korunmasına özen göstereceğiz” dedi.