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Merkel köşeye sıkıştı, İngilizler yararlanmak istiyor

İngiltere'de muhalefet partisi, Angela Merkel'in düştüğü zor durumdan yararlanılması için Başbakan Theresa May'e baskı yapmaya başladı.

21.11.2017 - 10:48
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Merkel köşeye sıkıştı, İngilizler yararlanmak istiyor

Almanya'da yapılan seçimlerden sonra ortaya çıkan siyasi kriz, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i zora soktu.

Avrupa Birliği'nin başını çeken Almanya'nın yaşadığı siyasi kriz, İngiltere'yi de heyecanlandırdı.

MUHALEFET BASKI YAPIYOR: DURUMDAN YARARLANIN

Avrupa Birliği'nden ayrılmak için Almanlar ile sıkı bir pazarlık içerisinde olan İngilizler, Merkel'in bu zor durumundan yararlanmak istiyor.

Muhafazakar Parti, İngiltere Başbakanı Theresa May'e bu durumdan yararlanılması için baskı yapmaya başladı.

Merkel köşeye sıkıştı, İngilizler yararlanmak istiyor

TAZMİNAT DÜŞSÜN

May'e yapılan çağrılarda; Brexit sürecinin bedeli olarak ödenecek tazminatın bedelinin düşürülmesi istendi.

İngiltere ile Almanya arasında yapılan pazarlıklarda 100 milyar euroluk bir tazminatın ödenmesi planlanıyordu.

İngilterde'da yaşanan tartışmalar, ülkede yayın yapan gazetelerin manşetlerine taşındı.

Merkel köşeye sıkıştı, İngilizler yararlanmak istiyor

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