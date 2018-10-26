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Merkel, Kral Selman’la Kaşıkçı olayını görüştü

Almanya Başbakanı Angela Merkel, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile telefonda görüştü.

İHA | 26.10.2018 - 08:47..
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Alman hükümeti tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesini "sert bir şekilde" kınadığı belirtildi.

"TÜM SORUMLULAR HESAP VERMELİ"

Merkel, Suudi Arabistan’a olayın "hızlı, şeffaf ve inandırıcı şekilde aydınlatılmasını, tüm sorumluların hesap vermesi gerektiğini" istedi. Görüşmede Almanya’nın uluslararası ortakları ile birlikte Suudi Arabistan’a karşı yaptırım uygulamaya hazır olduğunu ifade edildi.

Merkel’in telefon görüşmesinde Yemen’deki insani yardımların ulaşması konusunun da ele alındığı, Suudi Arabistan’ın daha fazla çabayı göstermesi çağrısında bulunduğu kaydedildi.

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