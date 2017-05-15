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Merkel, Macron'la görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmek üzere başkent Berlin'e geldi.

15.05.2017 - 20:26
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Merkel, Macron'la görüştü

Şansölye Merkel, görevi devraldıktan sonra ilk yurt dışı ziyaretini Almanya’ya yapan Macron'u, başbakanlıkta askeri törenle karşıladı.

MACRON'UN İLK ZİYARETİ MERKEL'E

Dün yemin ederek görevi resmen devralan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ilk resmi yurt dışı ziyaretini Berlin'e gerçekleştirdi.

Merkel, Macron'la görüştü

MERKEL: FRANSA'YI YÖNETECEK SON KİŞİ BENİM

Almanya Başbakanı Merkel, Fransa'nın yeni iktidar döneminde etkin bir rol oynayacağı yönünde iddalar ortaya atılmıştı. Bu konu hakkında açıklama yapan Merkel, "Fransa'nın ne yapması gerektiğini söyleyecek son kişi benim." ifadelerini kullanmıştı.

Merkel, Macron'la görüştü

LE PEN: FRANSA'YI MERKEL YÖNETECEK

Macron'un seçimdeki rakibi Le Pen, "Fransa'yı bundan sonra kesin olarak bir kadın yönetecek. Bu kişi ya ben olacağım, ya da Merkel." diyerek seçimden önce Macron'a göndermede bulunmuştu.

Merkel, Macron'la görüştü

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