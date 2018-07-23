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Merkel, Mesut'un milli takımı bırakmasını yorumladı

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sözcüsü, Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararına saygı duyduklarını belirtti.

Haber Merkezi | 23.07.2018 - 12:44..
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Almanya Başbakanı Angela Merkel adına açıklama yapan sözcü, "Başbakan Merkel, Mesut Özil'e büyük değer veriyor. O büyük bir oyuncu ve ulusal takım için çok şey yaptı" dedi.

Alman hükümet sözcüsü, Başbakan Angela Merkel'in Mesut Özil'in kararına saygı duyduğunu da belirtti.

"ALMANYA GÖÇMENLERİ BAĞRINA BASMAYA DEVAM EDECEK"

Mesut Özil tartışması nedeniyle Almanya'nın göçmen politikasıyla ilgili de bir açıklama yapan Alman hükümet sözcüsü, "Almanya göçmen kökeni olanları her zaman bağrına basmaya devam edecektir" dedi.

Alman hükümet sözcüsü, Almanya'daki Türk kökenlilerin büyük bir kısmının uyumu başarıyla gerçekleştirdiğini de ifade etti.

Merkel, Mesut'un milli takımı bırakmasını yorumladı

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