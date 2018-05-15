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Merkel, Netanyahu ile Kudüs'ü görüştü

Başbakanı Angela Merkel, telefonda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Kudüs'te yaşanan gelişmeleri konuştu. Merkel, göstericilerin bölgedeki huzuru karıştırdığını söyledi.

AA | 15.05.2018 - 21:15..
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Merkel, Netanyahu ile Kudüs'ü görüştü

Merkel, görüşmede, İsrail devletinin 70. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, Gazze'deki gelişmelerin ışığında, şiddetin tırmanmasından duyduğu endişeyi dile getirdi.

MERKEL İSRAİL'İN YANINDA

Merkel ayrıca, Almanya'nın, İsrail'in güvenlik endişelerini anlayışla karşıladığını, düşünce özgürlüğü ve huzursuzluk yaratmak amacıyla barışçıl gösteri hakkının kötüye kullanılmaması gerektiğini ifade etti.

Merkel, Netanyahu ile Kudüs'ü görüştü

İRAN NÜKLEER ANLAŞMASI

Merkel, İran sorumluluklarını yerine getirdiği sürece, Almanya'nın, İngiltere ve Fransa gibi İran ile olan nükleer anlaşmaya sadık kalacağını belirtti.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert görüşmeyle ilgili "Her iki lider, İran'ın balistik füze programından, ayrıca Suriye, Irak ve Yemen gibi bölge ülkelerinde oynadığı istikrarsızlık yaratan rolünden kaygı duyduklarını ifade etmişlerdir." dedi.

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