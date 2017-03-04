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Merkel: Oturma izni olmayanlar ülkeyi terk etmeli

Tunus Parlamentosu'nda konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Ülkemizde oturma izni olmayanlar ülkeyi terk etmelidir." dedi.

04.03.2017 - 02:35
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Merkel: Oturma izni olmayanlar ülkeyi terk etmeli

Merkel: Oturma izni olmayanlar ülkeyi terk etmeli

Tunus'u ziyaret eden Almanya Başbakanı Angela Merkel, yasal statüsü bulunmayan 1500 Tunuslunun ülkesine geri gönderilmesi için Tunus hükümetiyle anlaşmaya varıldığını açıkladı.

"BİZİMLE ANLAŞMALARI İYİ OLDU"

Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, anlaşmanın her iki taraf için de iyi olduğunu söyledi:

"Bu anlaşma Almanya'da oturumu olmayan 1500 Tunuslu göçmeni ilgilendiriyor. Bizimle anlaşmaya varılması Almanya için de iyi oldu. Çünkü o insanları aniden sınır dışı edebilirlerdi. Bizim açımızdan bakıldığında; bu kişilerin Tunuslu olduklarını doğrulamak için Almanya'ya bir ekip göndereceğiz."

Merkel: Oturma izni olmayanlar ülkeyi terk etmeli

MERKEL TUNUS PARLAMENTOSU'NDA KONUŞTU

Tunus Parlamentosu'nda konuşan Merkel, ülkede sağlanan gelişmenin inkarının mümkün olmadığını belirterek, "Almanya sizlerle güvenebileceği bir ortak olarak birliktelik kurmak istiyor" dedi.

"GEREKİRSE GÜÇ KULLANARAK YOLLARIZ"

Almanya'daki yasadışı göçmenlere ilişkin Merkel, "Ülkemizde oturma izni olmayanlar ülkeyi terk etmelidir. Gerekirse bunu güç kullanarak yaparız" ifadelerini kullandı.

Merkel: Oturma izni olmayanlar ülkeyi terk etmeli

Tunus'la ortak sorunlara sahip olduklarını söyleyen Merkel, bunların başında terörle mücadele geldiğini ve bu sorunların bitirilmesinde Tunus'la direkt koordine halinde olacaklarını vurguladı.

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