Merkel Papa'yla görüştü

Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Vatikan'ı ziyaret eden Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü.

Papa ve Merkel’in ikili ilişkilerin yanı sıra ortak çıkar konularına da değindikleri ve Almanya’nın 7-8 Temmuz’da Hamburg’da ev sahipliği yapacağı G20 zirvesi üzerine fikir teatisinde bulundukları aktarıldı.

"PAPA BENİ CESARETLENDİRDİ"

Papa-Merkel buluşması yaklaşık 40 dakika sürdü. Merkel, görüşmenin ardından Papa ile duvarların yıkılması, uluslararası anlaşmaların önemi, Afrika kıtasıyla daha fazla ilgilenilmesi hususunda güçlü bir uyum sergilediklerini söyledi.

Alman haber ajansı DPA’nın haberine göre ise Başbakan Merkel, Papa Franciscus’un Afrika’daki fakirlik ve iklimin korunması gibi konularda kendisine destek verdiğini belirterek, "Bu yolda ilerlemeye beni cesaretlendirdi. Aynı şekilde uluslararası anlaşmalar konusunda mücadele etmem için de cesaret verdi." ifadesini kullandı.