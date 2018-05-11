Merkel, Ruhani'ye güven verdi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran'a yaptığı satışların sona ermesiyle yapılan anlaşmadan çekilme kararı aldı.

İran'a yeniden ambargoların uygulanacağını bildiren ABD Başkanı, İran'dan sert tepkiler aldı.

Amerika çekildiği anlaşmada imzası bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Trump'ın kararının ardından İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ANLAŞMAYA SADIK KALIYORUZ

Angela Merkel, Tahran'ın anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmeye devam etmesini, ülkesinin anlaşmaya bağlı kaldığını söyledi.

GÜVEN TELEFONU

Amerika'nın anlaşmadan çekilmesinin yanlış olduğunu ifade eden Almanya Başbakanı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi Ruhani'ye güvence verdi.

FRANSA DA İRAN İLE TİCARETİ DESTEKLİYOR

Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, İran'da ticaret yapan Fransız şirketlerinin menfaatlerinin korunacağı belirtilmişti.