Merkel saldırganın sığınmacı olabileceğini söyledi

Alman polisi, Berlin'de bir Noel pazarına kamyonla saldırarak 12 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan saldırgan veya saldırganları arıyor.. Saldırının ardından gözaltına alınan tek şüpheli, Pakistan kökenli Naved B., delil yetersizliği nedeniyle dün serbest bırakılmıştı.

"SALDIRGAN SIĞINMACILARDAN BİRİ ÇIKARSA BİZİM İÇİN ZOR"

Saldırının gerçekleştiği alanda yapılan anma törenine katılan Merkel, saldırganların ülkeye gelen göçmenlerden biri veya birileri olabileceğini söyledi:

"Eğer saldırganın Almanya'dan koruma isteyen sığınmacılardan biri olduğu ortaya çıkarsa bunun bizim için çok zor olacağını biliyorum"



