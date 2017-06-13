taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.442
USD
3,5163
EURO
3,9393
ALTIN
143,09
PETR
48,2100

Merkel, Sisi ile görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Berlin'de görüştü.

13.06.2017 - 05:54
  1. Haberler
  2. Dünya
Merkel, Sisi ile görüştü

Merkel, Sisi ile görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile terörle mücadele ve yasa dışı göç konularını görüştüğü bildirildi.

KRİZLERE SİYASİ ÇÖZÜM ARADILAR

Görüşmede terörle mücadele, yasa dışı göç, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan diplomatik kriz ve başta Libya olmak üzere bölgedeki diğer krizlere siyasi çözüm bulunması konuları ele alındı.

MISIR'IN EKONOMİK REFORM PAKETİNE DESTEK

Merkel görüşmede, Mısır ile Almanya arasındaki iş birliği düzeyini övdü ve ülkesinin Mısır'ın izlediği ekonomik reform programını desteklediğini dile getirdi.

Merkel, Sisi ile görüştü

Sisi ise ülkesinin bölgenin tamamında emniyet ve istikrarın sağlanmasını, özellikle Libya ve Suriye'deki krizlerin siyasi yollardan çözülmesini istediğini belirterek, terörü finanse eden, ona siyasi ve ideolojik kılıf bulan ülkelere karşı mücadelenin yoğunlaştırılması gerektiğini anlattı.

Merkel, Sisi ile görüştü

İlginizi Çekebilir
Suudi Arabistan'dan Somali'ye teklif
Körfez ülkeleriyle yaşanan Katar krizinde, tarafsız kalmayı tercih eden Somali'ye, Suudi Arabistan 80 milyon dolar teklif etti.
Irak'ta Musullu 800 sığınmacı gıdadan zehirlendi
ilk belirmelere göre çadır kampta verilen iftarın ardından rahatsızlanan 800 Musullu sığınmacıdan 2'si öldü.
İngiltere'de dövüş sporlarına yoğun ilgi
Artan terör saldırıları sonrası İngiltere'de, olası saldırılar için halkın dövüş sporlarına yoğun ilgi başladı.
Peru liderinden dünyaya Venezuela çağrısı
Peru Devlet Başkanı Kuczynski, Venezuela'nın bir kan denizine dönüşmemesi için uluslararası toplumun harekete geçmesini istedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Altaylı'dan Arda Turan yorumu

Fatih Altaylı'dan Arda Turan yorumu

60
Dünyanın en çok kazanan 100 ünlüsü

Dünyanın en çok kazanan 100 ünlüsü

31
Eski NBA yıldızı Kuzey Kore'ye gidiyor

Eski NBA yıldızı Kuzey Kore'ye gidiyor

8
İran 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi

İran 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi

13
Katar'a ambargo koyan ülkeler Lübnan Başbakanıyla görüştü

Katar'a ambargo koyan ülkeler Lübnan Başbakanıyla görüştü

6
ABD'de bankalar mobil para transferine başladı

ABD'de bankalar mobil para transferine başladı

10
Fitch, Katar'ın kredi notunu izlemeye aldı

Fitch, Katar'ın kredi notunu izlemeye aldı

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM