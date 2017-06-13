Merkel, Sisi ile görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile terörle mücadele ve yasa dışı göç konularını görüştüğü bildirildi.

KRİZLERE SİYASİ ÇÖZÜM ARADILAR

Görüşmede terörle mücadele, yasa dışı göç, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan diplomatik kriz ve başta Libya olmak üzere bölgedeki diğer krizlere siyasi çözüm bulunması konuları ele alındı.

MISIR'IN EKONOMİK REFORM PAKETİNE DESTEK

Merkel görüşmede, Mısır ile Almanya arasındaki iş birliği düzeyini övdü ve ülkesinin Mısır'ın izlediği ekonomik reform programını desteklediğini dile getirdi.

Sisi ise ülkesinin bölgenin tamamında emniyet ve istikrarın sağlanmasını, özellikle Libya ve Suriye'deki krizlerin siyasi yollardan çözülmesini istediğini belirterek, terörü finanse eden, ona siyasi ve ideolojik kılıf bulan ülkelere karşı mücadelenin yoğunlaştırılması gerektiğini anlattı.