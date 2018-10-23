taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.78685
Euro
6.6466
Altın
1234.21
Borsa
93229.04
Gram Altın
228.866

Merkel: Suudi Arabistan'a silah ihracatı yapılmayacak

Almanya Başbakanı Merkel, Kaşıkçı olayı aydınlatılmadan Suudi Arabistan'a silah ihracatı yapmayacaklarını belirtti.

AA | 23.10.2018 - 08:25..
  1. Haberler
  2. Avrupa
Merkel: Suudi Arabistan'a silah ihracatı yapılmayacak

Merkel, Hessen eyalet seçimi kampanyası dolayısıyla bulunduğu Ortenberg'de partililere yaptığı konuşmada, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin, "İstanbul'daki Suudi Konsolosluğunda yaşananlara bakın ne kadar da canavarca. Şunu vurgulayarak söylemek istiyorum; bu olay aydınlatılmalıdır ve bu olay aydınlatılmadığı müddetçe Suudi Arabistan'a silah ihracatı yapılmayacak." diye konuştu.

ALMANYA'NIN CEZAYİR'DEN SONRA EN ÇOK SİLAH SATTIĞI ÜLKE

Suudi Arabistan, Almanya'nın yıl başından bu yana Cezayir'in ardından en çok silah sattığı ikinci ülke oldu.

Almanya, yılın 9 ayında Suudi Arabistan'a yaklaşık 417 milyon euro değerinde silah sattı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bahçeli yerelde ittifakı bitirdiklerini açıkladı

Bahçeli yerelde ittifakı bitirdiklerini açıkladı

1225
İstanbul Yeni Havalimanı göz doldurdu

İstanbul Yeni Havalimanı göz doldurdu

111
Mesut Özil'li Arsenal'den üst üste 7. galibiyet

Mesut Özil'li Arsenal'den üst üste 7. galibiyet

26
Başkan Erdoğan Bekir Bozdağ'a sahip çıktı

Başkan Erdoğan Bekir Bozdağ'a sahip çıktı

98
Irmak Ünal pozu ve mesajıyla dikkat çekti

Irmak Ünal pozu ve mesajıyla dikkat çekti

97
CIA Direktörü Haspel Türkiye'de

CIA Direktörü Haspel Türkiye'de

102
Şenol Güneş TL üzerinden maaşı kabul etmedi

Şenol Güneş TL üzerinden maaşı kabul etmedi

199
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM