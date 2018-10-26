Merkel: Suudilere silah satmayacağız

Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından bazı ülkeler Suudi Arabistan'a yaptırım uygulamaya başlayacak.

BAZI ÜLKELERDEN SUUDİ ARABİSTAN'A YAPTIRIM SİNYALİ

Fransa ve İngiltere gibi ülkeler Suudi Arabistan'a yaptırım uygulamak için sinyaller verse de somut bir adım henüz atılmadı.

"OLAY AYDINLATANA KADAR SUUDİ ARABİSTAN'A SİLAH YOK"

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Suudi Arabistan'a silah satmayacaklarını belirterek, "Dehşet verici bu olayın açıklığa kavuşması önemli. Kaşıkçı cinayetinin perde arkası aydınlatılana kadar Suudi Arabistan'a silah yok." açıklamasını yaptı.

ALMANYA'NIN EN ÇOK SİLAH SATTIĞI İKİNCİ ÜLKE

Suudi Arabistan, Almanya'nın yılbaşından bu yana en çok silah sattığı ikinci ülke oldu. Almanya, yılın 9 ayında Cezayir'e yaklaşık 741,5 milyon avro, Suudi Arabistan'a da yaklaşık 417 milyon avro değerinde silah sattı.