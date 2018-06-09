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Merkel Trump gerginliği bitmiyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Donald Trump ile fark edilebilir görüş ayrılıklarının bulunduğunu söyledi.

AA | 09.06.2018 - 22:34..
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Merkel, Kanada'nın Quebec City kentinin Charlevoix kasabasında gerçekleşen G7 Zirvesi çerçevesinde düzenlenen basın toplantısında, ABD Başkanı Trump ile zirve kapsamında ve sonuç bildirgesinin hazırlanması çalışmasında yoğun görüşmeler yaptığını belirtti.

Merkel Trump gerginliği bitmiyor

 

ARALARINDAKİ SORUNLAR BÜYÜYOR

"Fark edilebilir görüş ayrılıkları var." diyen Merkel, Trump ile doğrudan konuşma olanağı bulmasının kendisi için değerli olduğunu kaydetti.

Burada yoğun tartışmaların yaşandığını ancak zirvede bir sonuç bildirgesinin açıklanmasını beklediğini ifade eden Merkel, ticaret alanında da ABD ile ortak bir metnin yer alacağını varsaydığını belirtti.

Ancak bunun ayrıntılardaki sorunları çözmeyeceğini vurgulayan Merkel, “Burada ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasında farklı görüşler var. Bunları değerlendirmeye karar verdik. Ancak bu farklı görüşler giderilmedi." diye konuştu. Merkel, bundan dolayı, AB tarafının uluslararası kurallara uygun davrandığına inandığı somut konuların ele alınmasına devam edeceğini söyledi.

Merkel Trump gerginliği bitmiyor

MERKEL RUSYA'DAN OLUMLU HABER BEKLİYOR

Rusya’nın yeniden zirveye katılıp katılmamasına ilişkin değerlendirmede bulunan Merkel, bu konuda Minsk Anlaşması’nın uygulanmasında önemli ilerlemeler sağlandıktan sonra Rusya’nın bu masada yer alma imkanının olabileceğini yineledi.

Singapur'da Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapılacak görüşmeye ilişkin de görüşlerini dile getiren Merkel, bu görüşmeyle Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması konusunda ilerleme sağlanmasını dilediğini kaydetti.

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