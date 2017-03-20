Merkel Trump görüşmesine 'Playboy' dergisiyle hazırlandı

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘tokalaşma krizinin’ damga vurduğu Beyaz Saray’daki görüşmesi, bu kez de Merkel’in görüşme için yaptığı hazırlıklarla gündemde.

1990 YILINA AİT RÖPORTAJINI DA OKUDU

Merkel’in görüşmeye hazırlıklı gitmek için Trump’ın konuşmalarını dinlediği, verdiği röportajları okuduğunu belirten Alman bir yetkiliye göre, Merkel’in okuduklarının arasında Playboy dergisinin 1990 yılındaki sayılarından biri de vardı.

Reuters’a konuşan Alman yetkili, “Trump’ın uzun süre dinlemeyi sevmeyebileceği, daha açık bir tutumu tercih edeceği ve detayları didiklememeyi tercih edebileceği ihtimaline hazırlıklı olmalıydık.” dedi.

BAŞKA LİDERLER İÇİN DE ÖN HAZIRLIK YAPTI

Bu arada yetkili, Merkel’in ekibinin sadece Trump için değil Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve İngiltere Başbakanı Theresa May’in de aralarında olduğu başka siyasiler için de ön hazırlık yaptığının altını çizdi.