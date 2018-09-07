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Merkel: Türkiye ekonomisinin güçlü olmasını istiyoruz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ekonomisinin sağlıklı gelişmesinin Almanya'nın stratejik çıkarına olduğunu belirtti.

AA | 07.09.2018 - 00:19..
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Merkel: Türkiye ekonomisinin güçlü olmasını istiyoruz

Alman Haber Ajansı (DPA), RTL/n-tv televizyonunun Angela Merkel ile yaptığı röportajın, Türkiye ve Suriye'nin İdlib ilindeki gelişmeler hakkındaki bölümünü de yayımladı.

"TÜRKİYE'NİN ZAYIFLAMASINI İSTEMEYİZ"

Türk ekonomisinin sağlıklı gelişmesinin Almanya'nın stratejik çıkarına olduğunu vurgulayan Merkel, "Türkiye'nin zayıflamasına yol açacak bir harekette bulunursak kendi çıkarlarımıza uygun hareket etmiş olmayız.'' dedi.

"ALMANYA'DAKİ TÜRKLER, ÖZEL BİR BAĞ OLUŞTURUYOR"

Türk-Alman ilişkileri için ''Her zaman siyah ya da beyaz düşünemeyiz. Gerçek bu.'' yorumunu yapan Merkel, Almanya'da 3 milyon Türk'ün yaşadığını ve bu nedenle iki ülkenin özel bir bağ ile birbirine bağlı olduğunu kaydetti.

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