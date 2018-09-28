Merkel ve Erdoğan'ın ortak basın toplantısı

Almanya Federal Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in daveti üzerine "ilk devlet ziyareti" için Almanya'nın başkenti Berlin'e giden Başkan Erdoğan, Steinmeier tarafından askeri törenle karşılanmıştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Merkel'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

"CAMİLERE SALDIRILAR KABUL EDİLEMEZ"

"İnsanların tüm çıkarlarını koruduğumuzu, ayrımcılığa uğramadan burada barışçıl bir yaşam sürmeleri için elimizden geleni yaptığımızı söyledim.

Elbette camilere yönelik saldırılar kabul edilemez. Camilere karşı saldırılara tavır almaktayız. Yabancı düşmanı saldırının 25’inci yıl dönümünde kendim de orada bulundum.

"GÜVEN ORTAMINI SAĞLAMLAŞTIRMAK İSTEMEKTEYİZ"

Biz kesinlikle her türlü güvenlik önlemini alarak güven ortamını daha da sağlamlaştırmak istemekteyiz.Son yıllarda malum bazı köklü karşıtlıklar olmuştur. Farklı görüşmelerimiz olmuştur. Basın özgürlüğü gibi konular olmuştur. Son derece somut durumların da çözüme ulaşması bizi mutlu etti.

Halen Alman vatandaşı olarak tutuklu olan bir takım insanlar var. Bu konuda da bir çözüm bulunması için katkıda bulunmaya çalışıyorum.

"BÜYÜYEN BİR TÜRKİYE OLSUN İSTİYORUZ"

Yarın tekrar görüşmemiz olacak. Bu konuları da ele alacağız. Almanya olarak ekonomisi büyüyen bir Türkiye olsun istemekteyiz.

"EKİM AYINDA DÖRTLÜ ZİRVE DÜŞÜNÜYORUZ"

Göç konusunu ele aldık. Türkiye olağanüstü yüksek bir performans sergilemektedir. Suriye’den gelen 3 milyon kadar mülteciye ev sahipliği yapmaktadır.

İdlib konusunu ele aldık. Orada kırılgan bir durum var. Rusya, Türkiye ve Fransız devlet başkanlarıyla birlikte ben de bir araya gelerek ekim ayının ortalarında dörtlü zirve düşünüyoruz.

Belli yükümlülüklerimiz var. AB’nin özellikle mülteci projeleri için kaynakların bürokratik olmayan şekilde akmasını sağlamak istiyoruz. Terörle mücadele konusunda işbirliğimizi daha da iyileştirmek istiyoruz.

"KARŞILIKLI İYİ İLİŞKİLERİ BİZ DE ARZULAMAKTAYIZ"

İçişleri bakanlarının işbirliğini tekrar canlandırmak istiyoruz. Dışişleri bakanlarının son derece iyi işbirliği bulunmaktadır. Türkiye’deki Alman okullarıyla ilgili olmaktadır. Almanya’da yaşayan Türkler açısından imkanların sunulması gerekmektedir. Karşılıklı iyi ilişkileri biz de arzulamaktayız."

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"KARŞILIKLI YAKALADIĞIMIZ İVMENİN KORUNMASINDAN YANAYIZ"

"Sayın Merkel ile görüşmemizde bir süredir çalışmayan mekanizmaları işler kılma noktasında fikir birliğine vardık. İkili ilişkilerimizi birebir değerlendirme fırsatı bulduk.

4 yılı aşkın bir sürenin ardından bu defa cumhurbaşkanı sıfatıyla Almanya’da bulunuyorum. Değerli dostum sayın Steinmeier’e nazik daveti için özellikle teşekkür ediyorum. Gerek sayın cumhurbaşkanı, gerekse sayın şansölye nezdinde tüm alman makamlarına misafirperverlikleri sebebiyle teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Almanya ekonomi ve enerji bakanı, Ekim ayında kalabalık bir iş heyetiyle ülkemizi ziyaret edecek.

Karşılıklı yakaladığımız bu ivmenin korunmasından, güçlendirilmesinden yanayız.

Sayın Merkel ile görüşmemizde bir süredir çalışmayan mekanizmaları işler kılma noktasında fikir birliğine vardık. İkili ilişkilerimize dair konuları ele alma fırsatı bulduk. Kendileriyle yarın sabah bir araya gelerek etraflıca bu konuları görüşme fırsatı bulacağız.

"DARBECİLER GÜÇLÜ TÜRK DEMOKRASİSİNİ RAFA KALDIRMAYI BAŞARAMADI"

Darbeciler güçlü Türk demokrasisini rafa kaldırmayı başaramadılar. FETÖ tarafından gerçekleştirilen bu darbe girişiminde 251 insanımızı şehit verdik. Darbe girişimi sonrasında OHAL uygulamasına gittik. Demokrasimizi bu terör örgütünün tehdidinden kurtarmak için ciddi mücadele verdik. 24 Haziran'dan sonra bu uygulumayı da kaldırdık.

Cumhurbaşkanlığı sistemiyle beraber ülkemiz yeniden reform yoluna girmiştir. Vize serbestisi için kalan 6 kriteri de en kısa zamanda yerine getireceğiz. Vize serbestisi, gümrük birliğinin güncellenmesi ve müzakerelerin canlandırması iki tarafın da yararına olacaktır. Avrupa'nın lider devletlerinden Almanya'nın verececeği desteğe de önem veriyoruz.

"3.5 MİLYON MÜLTECİYİ MİSAFİR EDİYORUZ"

Komşumuz Suriye'de 7 yıldır süren zulmün bir an önce sona ermesini umuyoruz. Bu konuda Almanya ile benzer yaklaşıma sahibiz. Şu an itibariyle 3.5 milyon mülteciyle misafir ediyoruz. Türkiye ve Almanya mülteci krizinin akut döneminde de sorumluluk almış, ciddi fedakarlıklarla bu süreci yumuşatmışlardır.

Ticari yaptırımların siyasi hedefler için kullanılması, dünya güvenliğine de zarar verecektir. Spekülatif bazlı dönemsel dalgalanmaların, aldığımız tedbirlerle ekonomimize etkisinin sınırlı olduğunu belirtmek isterim. Bizler Almanya ile derin ekonomik bağları önemsiyor, kazan-kazan ilkesiyle bunların artmasını istiyoruz.

Almanya'daki 3.5 milyona varan vatandaşlarımızın kökleriyle bağlarını koruyarak, Alman toplumuna entegrasyonunu destekliyoruz. Vatandaşlarımızın tam fırsat eşitliğinden faydalanması bu süreci hızlandıracaktır.

İki ülkenin yargı bağımsızlığı kapsamında alacağı kararlar saygı duyulmasını ifade etmem hukuka inanmış ülkelerin en doğal hakkıdır.

ELEŞTİRME HAKKI

(Suçluların iadesi) Ülkelerimizin huzuru, mutluluğu için özellikle güvenlik noktasında çok büyük önem ifade ediyor.

Erdoğan: Ne ben Almanya'nın hukuk sistemini, mahkemelerini eleştirme hakkına sahibim ne sizler Türk yargı sistemini eleştirme hakkına sahipsiniz.

FETÖ terör örgütünün yüzlerce mensubu (Almanya) buralarda bulunuyor.

Kendi ülkemde bile beğenmediğim kararların verildiği zamanlar olmuştur. Ama uymak durumunda kalmışımdır. Saygı duyarız, duymayız ayrı konu.

MERKEL: DÜNDAR KENDİSİ GELMEK İSTEMEDİ

Merkel: Gazeteci Dündar burada basın toplantısına katılmama konusunda kendisi karar vermiştir. Çok sayıfa gazeteci burada bulunuyor herkes soru soramıyor ama eşitlik açısından bu hak tanınmıştır. Dündar kendisi gelmeme kararı vermiştir.

Erdoğan: Can Dündar'ın bir ajan olduğunu, devletin sırlarını ifşa etme durumunda olan bir kişi olduğunu ve bunu 5 yıl 10 aya mahkum edildiğini biliyorsunuz. Buna mahkum olan biri aradaki bir boşluğu fırsat bilip kaçarak Almanya'ya gelmiştir. Ajandır, devletin sırlarını ifşa etmiştir. Hiçbir devlette sırlar ifşa edilemez, suçtur. Bizim böyle bir suçlunun iadesini istemek en doğal hakkımızdır. Aynı durum almanya için de gerçerli olabilirdi. Böyle bir durum benim başıma gelse ben verirdim.

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