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Merkel ve Hollande'den ortak Suriye açıklaması

Almanya Başbakanı Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, ABD'nin Esad rejimine ait havaalanına saldırması hakkında konuştu.

07.04.2017 - 11:02
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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad rejim güçleri, geçtiğimiz günlerde İdlib kentinde kimyasal silah kullanmış, 100'e yakın sivilin hayatını kaybetmesine 500'e yakın sivilin ise yaralanmasına neden olmuştu. Olay sonrası Başkan Donald Trump'ın emriyle ABD güçleri, Esad rejimine ait havaalanına saldırdı.

Bunun üzerine Esad'a tepkiler büyürken, ABD'ye destek arttı. Daha önce Esad'ı savunan Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'den Suriye konusunda ortak bir açıklama geldi.

"SURİYE KARŞITI YAPTIRIMLARI DESTEKLEYECEĞİZ"

Açıklamada 'Suriye karşıtı yaptırımları destekleyecekleri' belirtildi.

MERKEL: SORUMLULUK TAMAMEN ESAD'IN

Ayrıca bu gelişmeden tamamen Suriye Devlet Başkanı Esad'ın sorumlu olduğunu söyleyen Merkel, ''Almanya ve Fransa, müttefikleriyle birlikte BM nezdinde Esad'ın yaptıklarının hesabını vermesi için çabalarını sürdürecektir'' dedi.

Merkel ve Hollande'den ortak Suriye açıklaması

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Merkel ve Hollande'den ortak Suriye açıklaması

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