Merkel ve Macron SPD'ye koalisyon çağrısı yaptı

Almanya'da yapılan seçimlerin ardından bir türlü hükümet kurulamadı. 108 gündür kurulamayan hükümet için bir çağrı da dün Macron'dan geldi.

Almanya Başbakanı Merkel ile Paris'te bir görüşme yapan Fransa Cumhurbaşkanı, Almanya'da pazar günü yapılacak koalisyon görüşmeleri için daha ılımlı olmaları gerektiğini belirtti.

'AVRUPA TUTKUSU GÖSTERİN' UYARISI

Merkel ve Macron, Hristiyan Birlik partileri ile büyük koalisyona "evet" demelerini, Avrupa'dan yana tavır almalarını, "Avrupa tutkusu" göstermelerini istediler.

Aylardır kurulamayan hükümet için de açıklama yapan Merkel, "istikrarlı bir hükümete sahip olunmasının çok önemli" olduğunu vurguladı. Ayrıca Merkel SPD'nin pazar günü gerçekleştireceği parti kongresinde koalisyona yeşil ışık çıkmasını arzuladığı ve Sosyal Demokratlar ile aralarında "büyük bir ortak zemin" gördüğünü de belirtti ve "hükümet yönetmek için tavizlerin önemli" olduğunu vurguladı.

MACRON'DAN SPD'YE ÇAĞRI

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da, SPD lideri Martin Schulz'un şimdiye kadar "büyük bir Avrupa tutkusu" sergilediğini belirtti ve şimdi SPD'nin de tüm parti olarak bu "büyük Avrupa tutkusunu göstermesini" ümit ettiğini söyledi. Macron Avrupa'ya ilişkin ortaya attığı önerileri Alman hükümeti olmaksızın gerçekleştiremeyeceğini de bir kez daha yineleyerek, AB reformları için Almanya'ya "ihtiyacı" olduğunu vurguladı.

AVRUPA'YA İLİŞKİN FARKLI ÖNERİLER

Macron Euro Bölgesi için özel bir bütçe ve ortak para birimine dahil ülkeler için özel bir maliye bakanı talep ediyor. Ancak Hristiyan Birlik partileri ile SPD'nin ön görüşme mutabakat metninde bu konuya değinilmiyor. Olası büyük koalisyon ortakları bunun yerine kriz durumlarında devreye girecek bir Avrupa Para Fonu önerisini benimsiyorlar. Ancak Merkel ile Macron, aralarında aşılması mümkün olmayan görüş ayrılıkları bulunmadığını bu buluşma vesilesiyle vurguladılar. Merkel, SPD ile mutabakat metninin "Fransa ile görüş alış verişine platform sağlamak üzere bilinçli olarak böyle hazırlandığını" açıkladı.

Pazartesi günü her iki ülkenin parlamentoları eski başbakan Konrad Adenauer ile Fransa eski cumhurbaşkanı Charles de Gaulle'ün 1963 yılında imzaladıkları "Elysee Anlaşması"nın 55'inci yıldönümünü bir törenle kutlayacak. Her iki ülke ortak bir açıklama yaparak, Macron'un önerisi doğrultusunda yeni bir Dostluk Anlaşması imzalayacaklarını ilan edecekler.