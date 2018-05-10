Merkel ve Macron'dan, İsrail ve İran'a çağrı

Almanya'nın Hollanda Belçika sınır üçgeninde bulunan ve Aachen kentinden düzenlenen Uluslararası Şarlman Ödülü törenine katılarak bu yılki Şarlman ödülüne layık görülen Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel bir araya geldi.





"GERİLİMİ DÜŞÜRÜN"

İki lider, ödül töreni öncesi Suriye'deki son durumu değerlendirdi. Her iki lider İsrail'in Suriye’yi hedef alan saldırılarından kaygı duyulduğunu belirterek bölgede temkinli olma ve gerilimi düşürme çağrısında bulundu.

"KARMAŞIK BİR HAL ALDI"

Merkel, Şarlman Ödül töreninde yaptığı konuşmada İsrail ile İran arasında yaşanan durumun son derece karmaşık bir hal aldığını belirterek taraflara sağduyu çağrısı yaptı.





Merkel, "Son saatlerde tırmanan gerilimin durumun savaş veya barış meselesine dönüştüğünü gösterdiğini" söyledi.



