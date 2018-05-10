taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.883
USD
4,2476
EURO
5,0635
ALTIN
180,17
PETR
76,5600

Merkel ve Macron'dan, İsrail ve İran'a çağrı

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in Suriye'deki İran hedeflerini vurmasının ardından taraflara gerilimi düşürme çağrısında bulundu.

İHA | 10.05.2018 - 17:56..
  1. Haberler
  2. Dünya

jg

Almanya'nın Hollanda Belçika sınır üçgeninde bulunan ve Aachen kentinden düzenlenen Uluslararası Şarlman Ödülü törenine katılarak bu yılki Şarlman ödülüne layık görülen Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel bir araya geldi.

Merkel ve Macron'dan, İsrail ve İran'a çağrı


"GERİLİMİ DÜŞÜRÜN"

İki lider, ödül töreni öncesi Suriye'deki son durumu değerlendirdi. Her iki lider İsrail'in Suriye’yi hedef alan saldırılarından kaygı duyulduğunu belirterek bölgede temkinli olma ve gerilimi düşürme çağrısında bulundu.

Merkel ve Macron'dan, İsrail ve İran'a çağrı

"KARMAŞIK BİR HAL ALDI"

Merkel, Şarlman Ödül töreninde yaptığı konuşmada İsrail ile İran arasında yaşanan durumun son derece karmaşık bir hal aldığını belirterek taraflara sağduyu çağrısı yaptı.

Merkel ve Macron'dan, İsrail ve İran'a çağrı


Merkel, "Son saatlerde tırmanan gerilimin durumun savaş veya barış meselesine dönüştüğünü gösterdiğini" söyledi.

Merkel ve Macron'dan, İsrail ve İran'a çağrı


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Trump-Kim görüşmesinin yeri ve tarihi belli oldu
ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un 12 Haziran'da Singapur'da görüşecek.
Brigitte Macron'u yaşlanma karşıtı malzeme yaptılar
Fransız first lady'si Brigitte Macron, adının ve yüzünün yaşlanma karşıtı reklamlarda kullanılmasına öfkelendi.
Bahreyn İsrail'in saldırısına arka çıktı
Bahreyn Dışişleri, İsrail'in Suriye'deki İran hedeflerine yönelik gece saatlerinde düzenlediği saldırıların ardından İsrail'in kendisini savunmakta 'haklı' olduğunu savundu.
104 yaşındaki Avustralyalı ötanazi yaptırdı
Avustralya'nın en yaşlı bilim insanı olan 104 yaşındaki David Goodall, planladığı ötanazi işlemini bugün gerçekleştirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muharrem İnce: Koltuk haberlerine itibar etmeyin

Muharrem İnce: Koltuk haberlerine itibar etmeyin

142
Erdoğan-İnce görüşmesinin ayrıntıları

Erdoğan-İnce görüşmesinin ayrıntıları

149
Yıldız Tilbe CHP'yle anlaştı iddiasını yalanladı

Yıldız Tilbe CHP'yle anlaştı iddiasını yalanladı

326
Alman medyası 24 Haziran sürecini takipte

Alman medyası 24 Haziran sürecini takipte

167
Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'den aday adayı

Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'den aday adayı

106
İsrail'den İran'a yeni tehdit

İsrail'den İran'a yeni tehdit

181
İnce'nin Hakkari mitinginde Türk bayrakları yer aldı

İnce'nin Hakkari mitinginde Türk bayrakları yer aldı

181
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94