Merkel ve Trump, Erdoğan'ı konuşmuş

Geçtiğimiz gerçekleştirdikleri görüşmede Almanya Başbakanı Angela Merkel ve ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında da görüş alışverişinde bulunduğu öne sürüldü.

"HARİKA BİR ADAM"

Reuters'ın haberine göre; Trump, Merkel ile yaptığı görüşmede Erdoğan için "Harika bir adam" ifadesini kullandı.

Trump'ın sözlerini bitirmesini bekleyen Merkel, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisi ve diğer Avrupalı liderler için kullandığı 'ağır ifadeleri' ve Nazi benzetmelerini hatırlattı.

Haberde Trump'ın, Merkel'in sözleri karşısında şaşırdığı ve referandum sürecine damgasını vuran Türkiye - Avrupa hattındaki gerginlikten habersizmiş gibi göründüğü ifade edildi.

Beyaz Saray konuyla ilgili yorum yapmayı reddederken, Alman hükümeti de görüşmenin doğasının gizli olduğunu belirterek konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Öte yandan bu görüşmenin; Erdoğan ve Trump'ın görüşeceği bugün gündeme gelmesiyse ayrıca dikkat çekici bir nokta oldu.