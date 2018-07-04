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Merkel'den savaş tehtidi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa ülkelerine yönelik gümrük vergisi tehdidini tekrarlamasının ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel'den ticaret savaşları uyarısı geldi.

Haber Merkezi | 04.07.2018 - 11:35..
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Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD'nin başta Almanya olmak üzere Avrupalı ülkelere yönelik gümrük vergisi tehdidine karşılık, 'ticaret savaşı' uyarısında bulundu.

ABD, gümrük vergisi ve NATO harcamaları konusunda gerilimi artıran taraf olarak görülüyor.

Merkel'den savaş tehtidi

EKONOMİK SAVAŞ TEHTİDİ

Öte yandan, Reuters'ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın, gelecek hafta yapılacak NATO zirvesinde diğer üyelere, ABD'nin "dünyanın kumbarası" olmayacağını söyleyeceği bildirildi.

Trump'ın Batı Virginia'ya uçuş sırasında Başkanlık uçağında gazetecilere açıklama yapan Beyaz Saray sözcüsü Hogan Gridley şöyle konuştu: "Başkan bu toplantılara Amerikan halkını korumak, müttefiklerimiz ve ortaklarımızla omuz omuza durmak fikriyle gidecek ancak daha önce de çok kez söylediği gibi, Amerika çok kez dünyanın kumbarası olarak görülüyor. Artık buna son verilmeli."

Trump, NATO müttefiklerine askeri harcamalarını artırmaları için baskı yapıyor.

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