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Merkel seçimde izleyeceği politikayı açıkladı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, seçim programında Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıktı.

03.07.2017 - 20:16
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Merkel seçimde izleyeceği politikayı açıkladı

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) lideri Angela Merkel ve kardeş parti Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) lideri Horst Seehofer üzerinde anlaşmaya vardıkları seçim programını CDU Merkezi'nde ortak basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı.

ALMANYA'NIN TÜRKİYE RAHATSIZLIĞI

İki partinin seçim programında Türkiye'ye yine ayrı bir yer verildi. Programda şöyle denildi: Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğini reddediyoruz, çünkü üyelik şartlarını yerine getirmiyor. Türkiye'de hukuk devleti, özellikle ifade ve basın özgürlüğü konularında yaşanan son gelişmelerden ise büyük endişe duyuyoruz.

Merkel seçimde izleyeceği politikayı açıkladı

DAHA FAZLA YATIRIM

Başbakanı Angela Merkel’in Hıristiyan Demokrat partisi (CDU) ve Bavyeralı kardeş partisi Hıristiyan Sosyal Birliği (CSU), seçmenlere vergileri arttırmayacaklarını ve daha fazla yatırım yapacakları sözünü verdi.

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