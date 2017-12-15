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Merkel'den AB'ye mülteci sitemi: Dayanışma içinde değiliz

Almanya Başbakanı Merkel, Avrupa'ya yönelik göçün AB ülkeleri arasında yönlendirilmesini istedi.

AA | 15.12.2017 - 18:43..
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Merkel'den AB'ye mülteci sitemi: Dayanışma içinde değiliz

Başbakan Merkel, bugün Brüksel'de sona eren AB Liderler Zirvesi'nden sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile düzenlediği ortak basın toplantısında, mülteci konusuna değindi.

"GÖRÜŞ BİRLİĞİ İÇİNDE DEĞİLİZ"

Zirvede ağırlıklı olarak yasa dışı göçe karşı mücadele konusunu da ele aldıklarını kaydeden Merkel, "Göçün dışa yönelik boyutunda olduğu kadar iç dayanışma konusunda görüş birliği içinde değiliz. Bu konuda daha fazla çalışmamız lazım. Bazı alanlarda dayanışma gösterip, diğer bazı alanlarda dayanışma yapılmaması olamaz." diye konuştu.

Merkel'den AB'ye mülteci sitemi: Dayanışma içinde değiliz

REUTERS/Ludovic Marin

"EURO BÖLGESİNİ GÜÇLENDİRELİM"

Euro Bölgesi'nin güçlendirilmesi konusunda da müzakereleri sürdüreceklerini ve Avrupa Merkez Bankası Başkanının, AB ülkelerinde yeniden bir büyüme ve istihdam artışı yaşandığı görüşünde olduğunu belirten Merkel, yapısal reformlara giderek Euro Bölgesi'nin rekabet gücünün arttırılmasını arzuladığını söyledi.

Merkel'den AB'ye mülteci sitemi: Dayanışma içinde değiliz

REUTERS/Phil Noble

ALMANYA'DAKİ MÜLTECİLER

Almanya, Avrupa bölgesinde en çok mülteci kabul eden ülke konumunda. Çekya, Macaristan ve Polonya gibi ülkeler hiç mülteci kabul etmezken, Almanya'daki mülteci sayısı 1 milyonun üzerinde olduğu bildiriliyor.

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