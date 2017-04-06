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Merkel'den BM'ye tepki

Almanya Başbakanı Angela Merkel, BM'nin Suriye'ye karşı bir karar almamasına 'utanç' yorumunda bulundu.

06.04.2017 - 20:31
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MERKEL

Merkel, Almanya'nın Bad Muskau kentinde yaptığı açıklamada, kimyasal saldırının savaş suçu olduğunu vurgulayarak, söz konusu saldırının sebeplerinin aydınlatılması için her şeyin yapılması gerektiğini söyledi.

"BARBARCA SALDIRIDIR"

"Bu kesinlikle aydınlatılması gereken barbarca saldırıdır." diyen Merkel, saldırının Beşşar Esed rejimi tarafından yapıldığına ilişkin bazı ipuçlarının bulunduğunu belirtti.

"BM'NİN KARAR ALMAMASI UTANÇ"

Merkel, kimyasal saldırılarla ilgili "BMGK’da karar alınamaması bir utançtır." ifadesini kullandı.

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