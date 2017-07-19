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Merkel'den Büyükada açıklaması

Büyükada'da, Uluslararası Af Örgütü'nün toplantısında teröre yardımdan tutuklananlar için Merkel'den Türkiye'yi kınayan bir açıklama geldi.

19.07.2017 - 06:12
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Angela Merkel, Büyükada'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan aktivistlerden Alman eğitmen Peter Steudtner için verilen kararın "tamamen haksız" olduğunu söyleyen Merkel, "Alman hükümeti olarak bunu kınıyoruz" dedi.

Salı günü yaptığı açıklamada Merkel, kararın Türkiye'de "masum insanların adalet sisteminin çarkına takıldığına" başka bir örnek daha teşkil ettiğini belirtti.

Merkel'den Büyükada açıklaması

MERKEL'DEN DAYANIŞMA MESAJI

Merkel, Steudtner ve tutuklanan diğer aktivistlerle "dayanışma içinde" olacaklarını söyledi. Merkel, "Alman hükümeti salıverilmesi için her düzeyde, yapabileceği her şeyi yapacaktır" dedi.

6 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Büyükada Soruşturması kapsamında terör örgütüne yardım etmek suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan 10 kişiden 6'sı hakkında tutuklama kararı verilirken, 4'ü serbest bırakılmıştı.

Merkel'den Büyükada açıklaması

Merkel'den Büyükada açıklaması

Merkel'den Büyükada açıklaması

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