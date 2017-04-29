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Merkel'den çifte vatandaşlığa destek

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'daki Türklere çifte vatandaşlık verilmesini savundu.

29.04.2017 - 17:15
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Merkel'den çifte vatandaşlığa destek

Angela Merkel, "Redaktionsnetzwerk" adlı basın kuruluşuna yaptığı açıklamada, genel seçim kampanyası sırasında halkın önemli bulduğu her konunun gündeme getirileceğini söyledi.

Merkel'den çifte vatandaşlığa destek

"ÇİFTE PASAPORT SAHİBİ ALMANYA'YA SADIK OLABİLİR"

Almanya Başbakanı, vatandaşlık konusunun da buna dahil olduğunu, ancak en önemli konu olmadığını ifade ederek, "Çifte pasaport sahibi bir Türk, sadece Alman vatandaşı olan Türk asıllı biri kadar Almanya'ya sadık olabilir. Burada önemli olan, insanları yaşam biçimimize, anayasamıza ve değerlerimize mümkün olduğunca erken nasıl ikna edebileceğimizdir." ifadesini kullandı.

Merkel'den çifte vatandaşlığa destek

BU UYGULAMALARA SON VERİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİ

Türkiye'de 16 Nisan'da yapılan anayasa değişikliği halk oylamasından sonra Almanya'da çifte vatandaşlık konusu tartışmalara sebep olmuş, bazı siyasetçiler bu uygulamaya son verilmesini talep etmişti.

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