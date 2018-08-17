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Merkel'den dörtlü zirve hakkında açıklama

Angela Merkel, Rusya, Almanya, Fransa ve Türkiye liderleri arasında İstanbul'da yapılması planlanan zirvenin Putin'le yapacakları görüşmede gündeme geleceğini ifade etti.

Haber Merkezi | 17.08.2018 - 16:06..
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Merkel'den dörtlü zirve hakkında açıklama

Merkel'den dörtlü zirve hakkında açıklama

Dörtlü zirvenin amaca uygun olabileceğini kaydeden Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Rusya-Türkiye-Almanya-Fransa formatındaki bir görüşme, anlamlı olabilir. Bunun için iyi hazırlık yapılmalı ve bundan dolayı da net bir tarih yok. Danışmanların bu doğrultuda bir ön görüşme yapması ve zirvenin anlamı olup olmayacağını tespit etmesi üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu.

RUSYA İLE İYİ İLİŞKİLERDEN YANAYIZ

Diğer taraftan Merkel, Rusya ile ilişkilerden yana olduklarını söyleyerek Putin'le yapacağı görüşmede bu konuya odaklanacaklarının altını çizdi.

Merkel, Rusya ile diyaloğun küresel krizlerin çözümü açısından önem taşıdığını ancak yarınki görüşmeden önemli sonuçlar beklenmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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