Merkel'den Erdoğan'a tebrik

24 Haziran'da sandığa giden Türkiye, Cumhurbaşkanlığında yüzde 52 oyla Recep Tayyip Erdoğan'ı tercih etti.

ZAFER TEBRİĞİ

Seçim zaferinin ardından tebrikler alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Almanya Başbakanı Angela Merkel de kutladı.

"BAŞKAN, TEBRİK EDERİM"

Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği kutlama mesajında, ''Sayın Başkan, yeniden seçilmenizden dolayı kalpten tebriklerimi iletiyorum.'' ifadesini kullandı.

ALMANYA-TÜRKİYE DOSTLUĞU

Uzun yıllara dayanan dostluğun Almanya ve Türkiye'yi birbirine bağladığını belirten Merkel, iki ülke toplumu ve ülkeler arasındaki yoğun değişimin çok çeşitli olan ikili ilişkilere damgasını vurduğunu kaydetti.