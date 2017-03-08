Merkel'den grup toplantısında Türkiye açıklaması

Başbakan Angela Merkel, Hristiyan Birlik Partileri'nin meclis grup toplantısında Türkiye ile yaşanan gerginlikle ilgili açıklama yaptı.

Merkel, Almanya'nın Türkiye ile Türk bakanların referandum etkinlikleri konusunda çıkan gerginliğe tahammül etmesi gerektiğini de belirtti.

"AKILLICA OLMAZ"

Oturuma katılanların verdiği bilgiye göre Merkel, "Almanya'nın Türkiye'ye düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtlama suçlamasında bulunup, buna ifade ve düşünce özgürlüğünü kısıtlayarak yanıt vermesi akıllıca olmaz." dedi.