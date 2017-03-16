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Merkel'den Hollanda seçimlerine ilişkin açıklama

Hollanda'da Rutte'nin seçimlerden galip çıkması Almanya Başbakanı Merkel'i mutlu etti.

16.03.2017 - 13:54
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Merkel'den Hollanda seçimlerine ilişkin açıklama

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hollanda'da yapılan genel seçimlere ilişkin ilk değerlendirmesini yaptı.

Sonuçlardan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Merkel, demokrasi için iyi bir günde olduklarını belirtti.

Merkel'den Hollanda seçimlerine ilişkin açıklama

"TÜRKİYE'DEN GELEN SUÇLAMALAR.."

Almanya Başbakanı, “Hollanda’nın Türkiye’den gelen ve bütünüyle kabul edilemez suçlamalara ve kınamalara müsamaha göstermek zorunda kalmasından birkaç gün sonra.. Demokrasi için iyi bir gün.. Hollanda bizim ortağımız, dostumuz ve komşumuz.

"MUTLUYUM"

Bu yüzden yüksek katılımın Avrupa yanlısı bir sonuç doğurmasından mutluyum” şeklinde konuştu.

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