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Merkel’den idam referandumu açıklaması

Almanya’dan Türkiye’de yapılacak olası bir idam referandumu konusunda en yetkili ağızdan açıklama geldi.

09.05.2017 - 09:57
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Merkel’den idam referandumu açıklaması

Merkel’den idam referandumu açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, WDR 5 radyosuna yaptığı açıklamada, idam konusunda referanduma gidilmesi durumunda Alman topraklarında propagandaya izni vermeyeceklerini söyledi.

"İDAMLA İLGİLİ, ALMAN TOPRAKLARINDA PROPAGANDAYA İZİN VERMEYECEĞİZ"

İdam konusunun “Varsayım olmaktan öte Türkiye’de tartışılan bir konu.” olduğunu belirten Merkel, idam cezası gibi kesinlikle reddettikleri bir konuda Alman topraklarında propaganda izni vermeyeceklerini söylemenin duruma açıklık getireceğini vurguladı.

"BU KONUDA TÜRKİYE'DEN HENÜZ BİR BAŞVURU YAPILMADI"

Merkel, bu konuda Türkiye’den henüz bir başvuru yapılmadığını da belirtti. Olası idam referandumu konusunda geçtiğimiz hafta SPD Başbakan adayı Martin Schulz da açıklama yapmış, idam referandumuna Almanya’da izin vermeyeceklerini söylemişti.

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