Merkel'den İngiltere'ye gözdağı

Tel Abyad'da terör örgütü YPG'nin işgal ettiği topraklara Amerikan bayrağı asarak kendini kamufle etmesi işe yaramadı.

2

Satın alabileceğiniz dünyanın en güzel adaları

Dünyada pek çok satılık ada var bunlardan birini alıp istediğiniz kadar tatil yapabilirsiniz...