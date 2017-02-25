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Merkel'den NATO açıklaması

NATO üyeleri için belirlenen savunma harcamaları konusunda konuşan Merkel, Almanya'nın da taahhütleri yerine getirmesi beklediğini söyledi.

25.02.2017 - 23:39
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Merkel'den NATO açıklaması

Merkel'den NATO açıklaması

Alman Şansölye Angela Merkel, NATO'nun İttifak üyesi ülkeler için belirlediği yükümlülükler olan savunma harcamalarındaki hedefe ilişkin, Almanya'nın taahhüdünü yerine getirmesi gerektiğini söyledi.Kendi seçildiği bölgede bir seçim etkinliğinde konuşan Merkel, "Dünyadaki diğer ülkelerden talep edilen taahhütleri, Almanya da yerine getirmeli" dedi.

ALT LİMİTİ ÇOĞU ÜLKE KARŞILAYAMIYOR

NATO'nun üyelerinden beklediği savunma harcamaları alt limitini çoğu ülke karşılayamıyor. Bu konu, ABD'de başkanlık görevini üstlenen Donald Trump'ın göreve geldikten sonraki ilk gündemleri arasındaydı.

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