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Merkel'den Sisi'ye mülteci sözü

Merkel, darbeci Sisi ile yaptığı görüşmede, Mısır’a mülteci krizinin aşılmasında ve terörle mücadelede destek sözü verdi.

03.03.2017 - 10:05
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Merkel'den Sisi'ye mülteci sözü

mülteci

Almanya Başbakanı Angela Merkel mülteci meselesine çözüm bulmak amacıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de temaslarda bulundu.

Darbeci Abdülfettah El Sisi tarafından kabul edilen Merkel, mülteci krizinin aşılmasında ve terörizmle mücadelede destek sözü verdi.

"ORTAK GÖREVİMİZ SIĞINMACILARIN KADERİNİ İYİLEŞTİRMEK"

Merkel görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Mısır'ın 500 bin civarında Suriyeli'nin yanı sıra Sudan ve diğer Afrika ülkelerinden çok sayıda sığınmacıyı kabul ettiğini hatırlattı. Merkel, "Bu nedenle buradaki ortak görevimiz, sığınmacıların kaderini iyileştirmek” şeklinde konuştu.

"DESTEK VERECEĞİZ"

Merkel, Almanya'nın Mısır'daki sığınmacıların yaşam koşullarını iyileştirmek için çeşitli programlar hazırlayacağını, bunun yanı sıra uluslararası kuruluşların çalışmalarına destek vereceğini ifade etti.

Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah El Sisi de, ülkesinde mülteci kampı bulunmadığına dikkat çekerek, yaklaşık 5 milyon sığınmacının konutlarda barındığını belirtti.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan mülteci mutabakatına benzer bir anlaşmanın Mısır ile yapılmasına hazır olup olmadığı konusundaki soruyu yanıtlayan El Sisi, görüşmelerde henüz o aşamaya gelinmediğini söyledi. Ancak el Sisi, olası bir anlaşmaya ilişkin koşullarının ne olacağı konusuna ise açıklık getirmedi.

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