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Merkel'den siyasi kriz sonrası ilk açıklama

Koalisyon görüşmelerinden sonuç çıkmamasının ardından açıklama yapan Angela Merkel, çok üzgün olduğunu ifade etti.

20.11.2017 - 07:21
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MERKEL

Almanya'da 1 aydır devam eden koalisyon görüşmeleri, hüsranla sonuçlandı.

FDP Lideri Christian Lindner, koalisyon görüşmelerinden çekildiklerini ifade etti.

MERKEL ÜZGÜN

Lindner'in bu açıklamasından sonra, hükümet kurabilmek için siyasi rakiplerine çeşitli tavizler veren Angela Merkel, çok üzgün olduğunu söyledi.

Angela Merkel, "Bir çözüm bulma konusunda hiçbir şeyi denenmemiş bırakmadığımızı CDU ve CSU için söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

SONUÇ YOK

Jamaika Koalisyonu kurulması için yapılan görüşmeler, 18 Ekim'de başlamıştı.

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