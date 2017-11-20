Merkel'den siyasi kriz sonrası ilk açıklama

Almanya'da 1 aydır devam eden koalisyon görüşmeleri, hüsranla sonuçlandı.

FDP Lideri Christian Lindner, koalisyon görüşmelerinden çekildiklerini ifade etti.

MERKEL ÜZGÜN

Lindner'in bu açıklamasından sonra, hükümet kurabilmek için siyasi rakiplerine çeşitli tavizler veren Angela Merkel, çok üzgün olduğunu söyledi.

Angela Merkel, "Bir çözüm bulma konusunda hiçbir şeyi denenmemiş bırakmadığımızı CDU ve CSU için söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

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Jamaika Koalisyonu kurulması için yapılan görüşmeler, 18 Ekim'de başlamıştı.