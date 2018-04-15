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Merkel'den Suriye operasyonuna ilişkin ilk açıklama

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD öncülüğünde Suriye'ye düzenlenen askeri operasyonu destekledi ve böyle bir operasyonun gerekli olduğunu savundu.

Haber Merkezi | 15.04.2018 - 10:47..
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ABD'nin Suriye'de rejime ait kimyasal üslere yönelik gerçekleştirdiği operasyona ilişkin Almanya Başbakanı Angela Merkel'den ilk açıklama geldi.

ABD'nin öncülüğündeki operasyonu destekleyen Merkel, "Kimyasal silahlarla ilgili uluslararası düzenlemelerin etkisini korumak ve Suriye rejimini başka ihlallere karşı uyarmak amacıyla yapılan askeri operasyon gerekli ve orantılıydı" ifadelerini kullandı.

KİMYASAL YETENEĞE SALDIRI

Hava saldırıları ile "rejimin kimyasal saldırı yeteneğinin kesilmesi ve Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin tekrar ihlalinin engellenmesinin" amaçlandığına dikkat çeken Merkel, "Amerikalı, İngiliz ve Fransız müttefiklerimizin BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak bu sorumluluğu üstlenmesini destekliyoruz" dedi.

Açıklamasında Duma'da geçen hafta meydana gelen saldırıda çok sayıda çocuk, kadın ve erkeğin hayatını kaybettiğine işaret eden Merkel, ortaya konan tüm bilgilerin bu saldırının sorumlusu olarak daha önce de halkına karşı kimyasal silah kullanan Esad rejimini gösterdiğine işaret etti.

BAĞIMSIZ SORUŞTURMA TALEBİ

Merkel, BM Güvenlik Konseyi kararı ile söz konusu saldırı konusunda bağımsız bir soruşturma başlatılmasının Rusya tarafından engellendiğini de vurguladı. Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin erozyona uğratılmasının önlenmesi çağrısında bulunan Merkel, Almanya'nın bu yöndeki tüm diplomatik adımları kararlılıkla destekleyeceğini de kaydetti.

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