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Merkel'den Trump'a gönderme: Serbest ticaretten yanayız

Angela Merkel, ABD'nin ekonomide gittikçe daha korumacı bir çizgi tutturduğuna yönelik eleştirilere gönderme yaptı.

20.03.2017 - 04:59
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Merkel'den Trump'a gönderme: Serbest ticaretten yanayız

Merkel'den Trump'a gönderme: Serbest ticaretten yanayız

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Trump'în ekonomide korumacı bir çizgide görünmesine karşın "Almanya'nın serbest piyasa ve serbest ticaretin güçlü bir savunucusu olduğunu" söyledi.

"HİÇBİR BARİYERDEN YANA DEĞİLİZ"

Hanover'deki CeBIT teknoloji fuarında konuşan Merkel, "Biz serbest piyasadan, serbest ticaretten yanayız. Kesinlikle hiçbir bariyerden yana değiliz. Üstelik "eşyaların interneti" döneminde biz toplumlarımızın birbirine bağlanmasını ve adil bir alışveriş içinde olmalarını istiyoruz. Serbest ticaret tam da bununla ilgilidir" dedi.

Merkel'den Trump'a gönderme: Serbest ticaretten yanayız

Aynı etkinlikte kendisinden önce konuşma yapan Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin serbest ticaret anlaşmasından yana olduklarını belirtmesiyle ilgili konuşan Merkel, bundan memnuniyet duyacaklarını belirtti.

Merkel'den Trump'a gönderme: Serbest ticaretten yanayız

ABD'de Başkan Donald Trump döneminde, şirketlerin ülke içinde üretim yapmaları ve ABD'li işçi çalıştırmaları konusunda yeni yönetimin yaptığı vurgular, ABD'nin korumacı bir çizgi tutturacağı şeklinde yorumlanmıştı.

Merkel'den Trump'a gönderme: Serbest ticaretten yanayız

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