Merkel'den Türkiye itirafı: Türkiye'yi ihmal ettik

Avrupa'daki mülteci krizinin çözülmesi için Almanya diplomatik temaslarını sürdürüyor. Berlin'de Başbakan Merkel, Macar mevkidaşı Victor Orban'ı ağırladı. Toplantıda iki lider, mülteci konusunda fikir ayrılığı yaşadı.

Ayrılığın başlığı ise Türkiye...

"TÜRKİYE'Yİ İHMAL ETTİK"

Merkel, Macaristan Başbakanı Orban ile mülteci konusunda çok farklı görüşlerde olduklarını söyledi.

2015'te mültecilere kapıları açarak, Avrupa'ya mülteci akınına sebep olmakla suçlanan Merkel şöyle dedi: "Ben 2015'i insani açıdan bir istisnai durum olarak gördüm. Biz Suriye'deki mültecilerin durumunu, Türkiye'deki mültecilerle ilgilenmeyi ihmal ettik. Türkiye ile mülteci sözleşmesi yaptık. Bunun karşılığında Türkiye'den mülteci almayı kabul ettik. Yoksa Türkiye bizimle sözleşme yapmazdı.”

ORBAN: DÜNYAMIZ FARKLI

Macar Başbakan ise Merkel'in açıklamalarını kabul etmeyerek bambaşka bir görüş sundu. Orban'ın görüşüne göre, mülteci krizinin durdurulmasındaki en önemli faktör, kendi ülkesi olan Macaristan'dı.

Ülkesinin sınırlarına tel örgüler ördüren, sığınmacıları dayakla sınırlardan kovduran Orban, “Macaristan güney sınırına çit çekti. Biz Macaristan'a mültecilerin girişini engellemekle sadece Macaristan'ı değil, Almanya'yı da koruyoruz. Almanya'nın Macaristan'ı yeterli dayanışma göstermemekle eleştirmesi bizi çok üzüyor. Biz 8 bin askerle 24 saat sınırlarımızı koruyoruz. Bu, Almanya için çok açık bir destek. Çünkü sınırdan çevrilen mülteciler Almanya'ya gelemiyor.” dedi.