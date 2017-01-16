Merkel'e Trump'ın açıklamaları soruldu

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yeni Zelanda Başbakanı Bill English ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, ABD'de başkanlığa seçilen Donald Trump'ın Alman ve İngiliz gazetelerine verdiği ortak röportaja ilişkin soruları da yanıtladı.

TRUMP'IN TUTUMU

Trump'ın burada uzun zamandan beri bilinen tutumunu aktardığını, kendi tutumunun da bilindiğini ifade eden Merkel, Trump'ın görevi devralmasını beklediklerini, ardından tüm alanlarda birlikte çalışacaklarını kaydetti.

"BİZ AVRUPALILARIN KADERİ.."

"Biz Avrupalıların kaderi kendi elimizdedir." diyen Merkel, güçlü ekonomisi ve etkili karar yapısıyla AB'nin terörizmle mücadele, dış sınırlarının korunması ve istihdam gibi 21. yüzyılın sorunlarının üstesinden gelebileceğini aktardı.

Merkel, Avrupa Birliği'ndeki (AB) 27 ülkenin yoğun ve ileriye yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Terörizmle mücadelenin küresel bir sınama olduğuna işaret eden Merkel, bunu sığınmacı konusundan ayırmak gerektiğini söyledi.

SURİYE'DEKİ İÇ SAVAŞ

Suriye'deki iç savaşın uzun zamandan beri devam ettiğine dikkati çeken Merkel, "Suriyelilerin çoğu iç savaştan dolayı, Esed'in baskısından dolayı kendi ülkesini terk etti." değerlendirmesinde bulundu.

BREXİT

İngiltere'nin AB’den ayrılmasına (Brexit) ilişkin olarak da Merkel, bu konuda kendi tutumunun değişmediğini, İngiltere'nin AB'ye yapacağı başvuruyu beklediklerini ifade etti.

İngiltere Başbakanı Theresa May'ın yarın bir açıklama yapmasının beklenildiğine işaret eden Merkel, bunu dikkatli bir şekilde dinleyeceklerini belirtti.

Ancak önem taşıyan konunun AB’ye yapılan başvuru olacağını vurgulayan Merkel, bu temelde reaksiyon gösterileceğini ve AB'nin müzakere pozisyonunun da buna göre belirleneceğini kaydetti.

YENİ ZELANDA İLE İLİŞKİLER

Yeni Zelanda Başbakanı English de AB ile Yeni Zelanda arasında serbest ticaret anlaşması konusundaki müzakere sürecinin devam ettiğini hatırlatarak, bunu hızlı bir şekilde ilerletmek istediklerini söyledi.

English, İngiltere ile de bir serbest ticaret anlaşması yapılmasının bu ülkenin AB’den ayrıldıktan sonra müzakere edilebileceğini ifade etti.